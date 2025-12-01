La oposición lo advirtió en su momento, pero es de celebrar que la presidenta Sheinbaum se haya dado cuenta del error que estaba cometiendo al aplicar un impuesto a los videojuegos, asegura el vice coordinador de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez.

“Cabe aclarar que desde el principio, Acción Nacional se opuso contundentemente a la imposición de este impuesto, porque nos parece una tontería total cobrar extra por algo que la gente usa para entretenerse y encima clasificarlo de violento. Obviamente eso sólo iba a complicar todo, afectar a miles de jóvenes que trabajan en la industria y a miles de jóvenes gamers que utilizan este tiempo, estos videojuegos para entretenimiento. La presidenta Sheinbaum ahora dice que no lo va a aplicar y qué bueno, porque finalmente se da cuenta del error, pero ¿por qué no lo quitamos de una vez de la Ley?”.

Por esta razón, dice Téllez Hernández, Acción Nacional presentará una iniciativa para dar marcha atrás en la Ley de Ingresos a esta medida. (Por Arturo García Caudillo)