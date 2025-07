Los cantantes de regional mexicano “El Coyote” y Chuy Lizárraga unen su talento y música para realizar la gira “Capibaras Tour, Vida de Rancho” en la que prometen armarán una fiesta que disfrutarán sus seguidores. Esta gira es producto de la petición del público, así lo aseguró Chuy Lizárraga:

“Nosotros prácticamente nos subimos al tren porque la gente lo puso, y la gente decidió como ponerle a la gira, porque ellos dijeron que tenía que haber gira, nosotros no. Si hubiera sido, uno, dos, tres, pero son miles (de peticiones), nosotros subimos cosas ahorita a nuestras redes y no sé, yo he tenido hasta 5 mil o 7 mil comentarios en una publicación y eso me tiene muy asustado por buena parte y eso es lo que queremos replicar”.

Por el momento, El Coyote y Chuy Lizárraga, aseguraron que con esta gira visitarán varias ciudades de México y en espera que próximamente se puedan concretar algunas presentaciones en Estados Unidos. (Por Katia Plascencia Muciño)