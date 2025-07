El ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, no es el único integrante de la Barredora que está siendo buscado por la justicia, informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Él no es el único objetivo de este grupo criminal. Recordemos que cuando él sale de Tabasco, quien empieza la operación delincuencial fuerte son colaboradores o personas integrantes de este grupo de la Barredora, que por cierto, ayer en la Mañanera mencionamos la detención de cuatro de ellos en diferentes momentos. Entonces, si bien estamos en la búsqueda y localización de este sujeto, son igual de importantes los colaboradores o los otros integrantes de este mismo grupo delincuencial. Se está buscando a él y a otros igual”.

Indica que aunque esta persona promovió un amparo en el mes de abril, eso no significa que estuviera en el país, pues pudieron haberlo hecho sus abogados. Al mismo tiempo, aclara que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente y que su sobrino, detenido en Paraguay no tiene orden de extradición. (Por Arturo García Caudillo)