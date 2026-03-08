El 8 M no es un día para festejar, sino para luchar, afirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al participar de los actos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer en el zócalo capitalino.

“Este día 8 de marzo es un día de lucha, de memoria, de conmemoración y de reivindicación, no es un día para felicitar, es un día para luchar, es un día para evaluar lo que las mujeres tenemos que hacer para seguir ganando derechos en esta sociedad”.

Por cierto, las diferentes marchas desde distintos puntos de la capital concluyeron en el zócalo capitalino, concentrando a decenas de miles de manifestantes y terminando por la tarde sin incidentes mayores. (Por Arturo García Caudillo)