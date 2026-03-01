El matador venezolano Jesús Enrique Colombo, consiguió la única oreja de la tarde durante la quinta corrida de aniversario de la plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. El sudamericano consiguió el único trofeo del festejo, al cuajar tandas sentidas y largas con el astado que abrió su presentación y sepultar la espada en todo lo alto. Esto habló posterior despachar a su primer ejemplar.

“Ha sido un gran toro, lo he podido disfrutar y creo que torear muy bien. La verdad que contento con las sensaciones de hoy”.

Mientras tanto para Leo Valdez no fue una tarde de triunfo, pues lidió con dos toros complicados que poco se prestaron al lucimiento. Lo mismo fue para André Lagravere “El Galo”, quien consiguió detalles esporádicos pero falló con el acero, sin poder así salir con las orejas. Por cierto que los de Tequisquiapan cumplieron en presentación, aunque la mayoría no tuvieron fondo de bravura. (Por Edgar Flores)