Durante el mandato anterior la comunicación entre Estados Unidos y México se rompió y eso no puede volver a suceder, asegura el embajador de la Unión Americana en nuestro país, Ken Salazar.

“La realidad es que en el gobierno anterior de los Estados Unidos no hubo diálogo, se quebró la comunicación entre Estados Unidos y México. Eso nunca puede pasar otra vez, ya estamos en una época nueva bajo el liderazgo del presidente Biden y la relación que llevamos ahora con México y es algo que tenemos que seguir. Hablábamos el senador Ramírez y yo de la realidad, que también los senadores, los parlamentarios tenemos que tener ese diálogo y hace diez años que no hay ese intercambio”.

Lo anterior tras reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez, con quien acordó tener un diálogo permanente. (Por Arturo García Caudillo)