El técnico del Atlas Benjamín Mora dijo que sí le molesto la versión que dio Cruz Azul sobre el Mudo Eduardo Aguirre, por lo cual no lo contrató, para después recaer como refuerzo al Atlas. Dijo que Aguirre está al cien por ciento y que le ayudará para que sea el centro delantero de la Selección Mexicana.

“Sí me molesta ¿Por qué no dicen? ‘el próximo goleador del torneo’. ¿Por qué no dicen? ‘crece un jugador mexicano’. Felicitamos al ‘Mudo’ por su gol, el próximo jugador de Selección Nacional, claro, eso todavía no lo sabemos, pero tampoco es verdad que esté lesionado. Está bien que lo digan, pero no es problema mío. Sin la edificación de los nuestros no podemos crecer. El chico se mató en la cancha, salió con cansancio porque dio todo. Está entrenando a tope, a mí me gustaría que apoyen a un joven. Siempre decimos que no tenemos buenos jugadores jóvenes, y cuando los tenemos, decimos que está lesionado o enfermo”, dijo el timonel mexicano.

Por otro lado, Mora apoyó la llegada en un futuro de Julián Quiñones a la Selección Mexicana: “Yo en lo personal lo exhorto a que siga cumpliendo sus sueños y si uno de ellos es llegar a Selección, pido que se cumpla. Ya si el entrenador en turno encaja en su sistema, eso será cuestión pero en característica es un gran jugador”.

Los Zorros preparan el juego del domingo ante Monterrey y tendrán la baja del Huevo Lozano quien fue castigado un juego. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Atlas)