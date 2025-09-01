El mexicano Rodrigo Sierra, director de orquesta, llevó su batuta a la Orquesta Filarmónica de Italia, donde dirigió conciertos en Toscana y Puglia con repertorios que fueron de Bach a Shostakovich.

Para Sierra, cada función fue un reto de adaptación, al preparar seis obras en apenas dos días y medio de ensayos, pero también una oportunidad de crecimiento y de mostrar la riqueza musical de México en Europa.

Orgulloso de haber interpretado piezas mexicanas en escenarios italianos, destacó la apertura del público hacia expresiones extranjeras.

Tras su gira, se prepara para dirigir en octubre a la Orquesta Filarmónica de Jalisco y debutar en Campeche, además de aspirar a la dirección artística de la Sinfónica de San Luis Potosí.