A once años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, normalistas guerrerenses secuestraron un camión y echándolo en reversa, lo estamparon contra la puerta del Campo Militar número Uno en Naucalpan, Estado de México. Los encapuchados hicieron pintas en las paredes del inmueble, lanzaron petardos e incendiaron la unidad de una empresa privada, para luego huir en otros dos camiones de pasajeros. Bomberos y elementos de Protección Civil lograron sofocar el incendio. No se reportan lesionados. (Por Arturo García Caudillo)