El próximo domingo regresa la actividad a la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, informó la empresa, mientras que finalmente debido a los compromisos de Emiliano Gamero, Diego San Román y Daniel Luque, se anunció que en definitiva se cancela la corrida de toros que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo. Lo confirma Jorge López de los Reyes, gerente del coso tapatío.

“Desafortunadamente no fue posible reagendarlo, era imposible empatar las agendas de los tres toreros que conformaban este cartel; de tal forma que se optó por la cancelación para que las personas que habían comprado su boleto se hiciera el reembolso y se pueda tramitar, esperemos que más adelante se pueda conformar este cartel que tuvo tanta expectación”.

De los Reyes dijo que espera la afición acuda a la plaza el domingo ya con el regreso a las actividades, cuando se presenten: Emilio de Justo, Diego Sánchez y Bruno Aloi, en la reapertura de la Feria de Aniversario.

“Ya está la activación en todos los aspectos, espero que la gente acuda el domingo”, agregó. (Por Martín Navarro Vásquez)