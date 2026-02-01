La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad de Tonalá informó la localización con vida de un adolescente de 14 años que contaba con reporte de desaparición desde el 25 de febrero.

El menor fue visto por última vez al salir de un domicilio en la colonia Loma Dorada, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y su inclusión en los protocolos de búsqueda. En coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, autoridades municipales implementaron un operativo que permitió realizar una prueba de vida y ubicar su paradero.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente fue localizado en buen estado de salud y refirió haberse ausentado por voluntad propia, regresando posteriormente por sus propios medios. Tras confirmarse que no fue víctima de algún delito, fue presentado ante la autoridad ministerial para cancelar el registro de búsqueda.

La madre del menor agradeció a las corporaciones por el apoyo brindado para el retorno de su hijo. (Por Edgar Flores Maciel)