Ex participantes de programas como La Academia y La Voz México se unieron para dar vida a Ardidas y Dolidos, un espectáculo que rinde homenaje a las canciones que han marcado generaciones. Carlos Fonseca y Lety Lopez, comparten en exclusiva lo que hace diferente a este proyecto:

“Esto no es un show normal donde tú vas, te sientas y ves cantantes cantando bonito, no, no, esta es una experiencia, es una fiestota, 5 horas de show, 5 horas de show mira acabamos cansados drenados, pero felices de darlo todo porque es increíble la energía que te da el público, Como convierte en cada show en una noche diferente porque el playlist está riquísimo, en fiesta en amor, desamor, entonces es una montaña rusa de emociones increíble en este show”.

Con más de 150 temas en el repertorio Frank Di, Laura Cano, Lety López, Ricardo Ache, Marco Moré, Carlos Fonseca, Natalia Moguel y Mariana Torres se presentarán el 27 de septiembre en Sede Stage, para vivir una noche de despecho junto al público. (Por Pilar Gutiérrez)