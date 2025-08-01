En medio de innumerables reclamos por las obras sobre carretera a Chapala, que causan dolores de cabeza y retrasos, el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, justificó que se trata de una necesidad arreglar uno de los ingresos más importantes a la ciudad, y dijo que carretera a Chapala dejará de tener baches para siempre.

“Una amojonación, 3 carriles por sentido, 6 en total, todo en concreto hidráulico. Lo estamos haciendo una vía social; no había banquetas, ahora habrá banquetas, ciclovía, arbolado, luminarias, en concreto hidráulico, para que de una vez por todas, porque ahora, terminando siempre cada año la temporada de lluvias, la carretera a Chapala estaba llena de hoyos, el camino al aeropuerto lleno de baches; ya no habrá baches.”

La promesa es que carretera a Chapala quede lista antes del 2026. (Por Gustavo Cárdenas)