La Arena Guadalajara será el escenario del espectáculo Mariachazo, que se realizará el próximo 13 de febrero. El evento reunirá a dos de las agrupaciones más importantes del mariachi: el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Nuevo Tecalitlán. En entrevista con Notisistema, Andrés González, violinista del Mariachi Vargas, explicó cómo será la dinámica del espectáculo:

“Sí, es que tenga cada uno su oportunidad su tiempo para que demuestren su estilo, sus temas y todo lo que tiene preparado cada uno pero claro que sí, la fusión y la magia ahí va a surgir cuando los grupos estamos tocando juntos, porque se tiene preparado un gran repertorio juntos”.

Tras este primer show en Guadalajara, se espera que las agendas de ambas agrupaciones coincidan para llevar Mariachazo a más ciudades de México y Estados Unidos. (Por Katia Plascencia Muciño)