Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, que ni la fiscalía estatal ni la General de la República tenían información o indicios de que el presidente municipal de Tequila tuviera nexos con el crimen organizado.

“No hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades. Entonces, en ese caso, pues tanto de las fiscalías estatales como de la General, pues no había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada, o que al llegar a la presidencia municipal pues iba a hacer actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe no actúe, entonces, ya que hubo las denuncias se hizo la investigación y vino la detención”.

Y es que, añade, lo que Morena hizo fue consultar a las autoridades competentes si tenían abiertas carpetas de investigación en contra de los aspirantes a cargos de elección popular, y la respuesta fue negativa. (Por Arturo García Caudillo)