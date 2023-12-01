La falta de médicos e infraestructura para atender los problemas de la salud mental en Jalisco quedó evidenciada durante el monitoreo del Sistema Estatal de Salud realizado por Jalisco Cómo Vamos, Coparmex y el Tec de Monterrey, indica a Notisistema el director del observatorio ciudadano, Augusto Chacón Benavides.

“Queda casi todo por hacer. No tenemos psiquiatras suficientes, no tenemos psicólogos suficientes, los sistemas de salud están rebasados en ese tema. Si en la atención de las enfermedades más o menos comunes tenemos rezago, en esto que se atraviesa de pronto como un problema de salud pública, estamos muy, muy atrás”.

Por otra parte, Chacón Benavides confirma que una de cada cinco personas en Jalisco se acude a consultorios de farmacias, entre otros porque el sistema estatal de salud es incapaz atenderlos y porque son más accesibles y cercanos a sus domicilios.

Sin embargo, esto implica que si son derechohabientes, paguen más por sus medicamentos. (Por Gricelda Torres Zambrano)