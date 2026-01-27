Tras la polémica generada por la compra de 43 camionetas blindadas, la presidenta Claudia Sheinbaum, salió en defensa de los integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurando que los ministros de antes sí tenían privilegios.

“Hoy en El Universal también sale que gastaron quién sabe cuánto en togas, pero no decían nada, antes, de lo que ganaba cada ministro y cada ministra. Sueldo mensual neto, de un ministro, antes: 206 mil 947 pesos; el de ahora, 2026, 134 mil 310, pero aquí el asunto es todo lo demás que tenían, porque hay que acordarse, es que si no nos acordamos. Se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían. Sí se acabaron los privilegios”.

Y detalló uno a uno los privilegios que incluían diversos seguros, particularmente el de gastos médicos. (Por Arturo García Caudillo)