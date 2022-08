Una de las últimas figuras importantes del basquetbol mexicano dirá adiós a las duelas. El nayarita Gustavo Ayón de 37 años tendrá el domingo en la Arena Astros de Jalisco su despedida como jugador profesional. El partido será a las 19:00 horas en donde el equipo Amigos de Ayón, se medirá a la Selección Mexicana. El ex jugador NBA esto comentó:

“Me voy en paz. Me siento tranquilo, le he entregado al baloncesto todo lo que he podido entregarle. Es mi pasión, mi trabajo, mi responsabilidad, y la verdad me siento muy tranquilo de todo lo que he logrado”, dijo ya en Guadalajara.

Agregó que se va “muy contento, no tengo más que agradecimiento para lo que ha sido mi carrera, para lo que ha sido el basquetbol para mí y en mi vida, las bendiciones que me ha dado, las grandes oportunidades que me ha dado, y la verdad estoy muy contento, agradecido, he conocido muy buenas personas a lo largo de toda mi carrera”. (Por Martín Navarro Vásquez)