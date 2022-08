El vicepresidente deportivo de los Pumas Miguel Mejía Barón, ratificó al argentino Andrés Lillini como entrenador del equipo luego de la mala racha.

“Andrés Lillini y su cuerpo técnico se quedan en el Club, es una decisión total, cuando me piden consejos siempre digo que Andrés es el ideal para este club”, dijo el directivo.

Dijo además que no existe clausula en el contrato de Dani Alves, de que es obligación que juegue los 90 minutos.

“Están suponiendo una clausula en el contrato de Dani, caray, sé que la polémica vende, pero creo que se debe de pensar que cualquier profesional que se preste a eso, no sería serio, no aceptaría una tontería, eso no existe, no hay cláusulas para que el técnico lo ponga 90 minutos, parece broma, pero no lo es, lo dicen de una forma mala. Yo puedo certificar que eso no existe”. (Por Martín Navarro Vásquez)