El mediocampista mexicano Edson Álvarez cumplió con los trámites correspondientes para convertirse en nuevo jugador del Fenerbahce y el club turco anunció que el mediocampista portará la playera con el número 11 en la espalda. Sin problemas el llamado Machín aprobó exámenes médicos para ser refuerzo del equipo que dirige Jose Mourinho.

Álvarez capitán del Tricolor podría debutar el 31 de agosto cuando Fenerbahce enfrente al Genclerbirligi por la fecha 4 de la Liga en Turquía. (Por Martín Navarro Vásquez)