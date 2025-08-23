La delegación mexicana cerró con dos preseas de Oro la actividad en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que llegaron a su fin este sábado para de esa manera culminar en el cuarto sitio del medallero, por debajo de Brasil, Estados Unidos y Colombia.

En canotaje de velocidad, Ana Hernández y Naomi Campos se llevaron la presea dorada en la prueba de K2 500 metros femenil.

Por su parte el equipo de natación artística mixto integrado por Nayeli Mondragón, Fernanda Carmona, Carolina Arzate, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Diego Villalobos, Daniela Ávila y Jacqueline Melende subió a lo más alto del podio.

De esta manera México finalizó la actividad en Paraguay con 129 medallas en total, de las cuales 29 son oro, 45 de plata y 55 de bronce.