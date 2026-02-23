Este viernes 28 de febrero se realizará el Festival PortAmérica Latitudes en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario, como cierre de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara 2026. El cartel incluye a Lila Downs, Macario Martínez, Frente Cumbiero y Dani Martín, además de una oferta gastronómica con chefs de estrellas Michelin y, por primera vez, cocineras tradicionales, informó Alejandro Meza, del equipo de comunicación de FIM–PortAmérica.

“Por primera vez estamos incorporando a cocineras tradicionales de nuestro país, ellas representan a pueblos originarios de occidente y del centro de México, tenemos a tres cocineras que representan a la comunidad mazahua del Estado de México, a la comunidad mixteca de Oaxaca y a los purépechas de Michoacán, estas señoras estarán también sirviendo platillos tradicionales”.

El Festival PortAmérica Latitudes busca consolidarse como un encuentro cultural para toda la familia. Los boletos están disponibles en Boletomóvil. (Por Katia Plascencia Muciño)