El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que, tras la activación del Código Rojo, se acordó el regreso a clases en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero.

También anunció que las actividades económicas se reanudarán en su totalidad desde este martes, en coordinación con organismos empresariales, y que el transporte público operará con normalidad.

“En acuerdo con la mesa de seguridad quiero anunciar el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero. Además, hemos acordado con los organismos empresariales que las actividades económicas se reactiven en su totalidad a partir del día de mañana”.

El mandatario detalló que el Gobierno de México envió 2 mil 500 militares adicionales para reforzar la seguridad.

Señaló que no se han reportado nuevas incidencias y que continúan los trabajos para liberar carreteras.

De mantenerse la tendencia, se evaluará levantar el Código Rojo.