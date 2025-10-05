Con una solitaria oreja que le pudo cortar al segundo toro de su lote, André Lagravere “El Galo” se colocó como el único triunfador de la quinta corrida de la plaza de toros Nuevo progreso de Guadalajara.

El oriundo de Mérida lidió con un segundo astado de la ganadería de San Mateo, que fue Bravo de principio a fin, pero áspero en sus embestidas y requiriendo poder en la muleta. André logró ligar al inicio tandas sentidas por la derecha para rematar su faena con un estocada en todo lo alto que le valió la única oreja del festejo, aunque con división de opiniones. Así habló posterior a su actuación.

Mientras tanto Miguel Aguilar ofreció los mejores muletazos de la tarde en los dos de su cuenta, pero no le alcanzó para el triunfo.

Por su parte Uriel Moreno “El Zapata” cerró su presentación únicamente con destellos esporádicos con muleta, aunque sobresalió en ambos toros en el tercio de banderillas. (Por Martín Navarro Vásquez)