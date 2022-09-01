Los Yanquis volvieron a perder. Este domingo los Azulejos de Toronto derrotaron a los de Nueva York 13 carreras por 7 y se colocaron 2-0 arriba en la serie divisional de la Liga Americana y están a un solo triunfo de avanzar a la serie de campeonato.

La figura de los canadienses fue el pitcher novato de 22 años Trey Yesavage quien ponchó a 11 peloteros en 5 entradas 1 tercio de labor, sin imparables. En el primer juego los Azulejos habían ganado 10 carreras por 1. (Por Martín Navarro Vásquez)