Al denunciar insensibilidad, frialdad y cacería por parte del Gobierno del Estado, el presidente de Motoclubes Unidos AC, Ignacio Partida, dice que el gobernador Pablo Lemus debería subirse a una moto y desplazarse por la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque solo así podría entender las dificultades y retos de quienes se transportan y trabajan todos los días en dos ruedas.

“¿Por qué?, porque no hay camiones, porque no está el apoyo del movimiento hacia cómo trasladarnos sin tener las motocicletas. Ellos tienen que salir y les quitan la moto, ¿y toda la semana qué van a hacer?, ¿con qué van a mantener a su familia?, y todavía les quitan su medio de transporte. Cómo me gustaría que el gobernador se subiera a una moto y que saliera en la mañana a trasladarse y que conozca la problemática de la gente que no tiene dinero para comprar un automóvil”.

Motoclubes Unidos pide sensibilidad de las autoridades y evitar frívolos operativos. (Por Gustavo Cárdenas)