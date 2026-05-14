Tras la toma de control que hicieron autoridades federales y estatales de Chilapa, Guerrero, ante la violencia que se registra en la zona, familias desplazadas comenzaron a retornar a sus comunidades.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compartió un video en el que se observa cómo las personas son auxiliadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En las imágenes se ve como las personas, incluidas menores de edad, suben a vehículos de la Sedena para ser trasladadas con sus pertenencias.