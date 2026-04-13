El gobierno federal está completamente rebasado en el tema de las desapariciones forzadas afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, destacó el descubrimiento de más de 200 restos óseos en Tláhuac y Chalco, de los cuales, 100 ya están confirmados como humanos, mientras que en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se obtuvieron cerca de 100 muestras únicas de ADN, y ahora encuentran más restos que el año pasado en el mismo lugar.

Moreno Cárdenas denunció que en el gobierno de la República “no hay estrategia. No hay autoridad, sino hay abandono” en el tema de las desapariciones.