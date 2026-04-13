Ante el incremento del precio de los hidrocarburos por la guerra en Medio Oriente, el Gobierno de la República tendrá que apretarse el cinturón, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pues más austeridad, porque tenemos que garantizar los programas de Bienestar, el apoyo a educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión. Entonces, por supuesto, cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre del 2026, por eso para nosotros es muy importante también el desarrollo económico del país. Estamos cerrando todavía muchos gastos, que, decía: somos más que franciscanos acá”.

Por otro lado, indicó que ya se está preparando un acuerdo con gasolineros para que no cobren comisión por el pago con tarjetas de crédito y débito, al tiempo que reiteró que si no estuviera interviniendo, la gasolina magna costaría más de 30 pesos y el diésel 38. (Por Arturo García Caudillo)