Luego de conseguir de manera sufrida su pase a las semifinales de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol, al vencer en 7 juegos a los Sultanes de Monterrey, el manager de los Charros, Benjamín Gil le reclamó a la afición de Jalisco por falta de apoyo, siendo que ni Chivas ni Atlas, representan al estado mejor que ellos, según dice.

“Sí les reclamo, claro que les reclamo y no me da pena reclamarles, tienen que ser una mejor afición, deberíamos de ser la ciudad más beisbolera del país y en cuanto a afición en el estadio no lo estamos demostrando. Es muy fácil ir cuando llegue la final, no, vayan en esta serie a apoyaros a llegar a la final. Mis respetos para Chivas y para el Atlas, pero este es el gran equipo de Guadalajara; el gran equipo de Guadalajara en la actualidad se llama Charros de Jalisco, no se llama Chinas, ni se llama el Atlas, se llama Charros de Jalisco”.

Charros enfrentará Unión Laguna a partir del miércoles; los primeros dos juegos serán en la Comarca y a partir del sábado jugarán en casa. (Por Manuel Trujillo Soriano)