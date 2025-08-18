El Consejo General del INE aprobó un presupuesto de 7 mil 737 millones de pesos para el financiamiento de partidos políticos en 2026.

Morena será el instituto con mayores recursos al recibir 2 mil 615 millones, seguido del PAN, PRI, Partido Verde y PT.

Mientras partidos de oposición advirtieron que reducir el financiamiento público abriría la puerta al dinero del crimen organizado, Morena defendió la medida como necesaria para acabar con privilegios.

El INE también aprobó su presupuesto institucional por 15 mil millones de pesos, más un fondo precautorio por si se realiza una consulta popular.