El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, destacó una disminución de la violencia de casi el 50 por ciento y más de 54 mil detenciones en lo que va del actual sexenio.

“El promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país. Desde el inicio de esta administración se han detenido cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto. De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar de 49 por ciento en el promedio diario nacional de homicidio doloso. Esta disminución tiene que ver con varios factores, el primero, la consolidación de la Guardia Nacional. Se ha realizado una inversión histórica en materia de seguridad con más de 600 cuarteles a lo largo y ancho del territorio nacional, además del fortalecimiento a través de la presencia territorial de más de 120 mil elementos”.

La baja en el índice delictivo, se debe también al fortalecimiento de la capacidad de inteligencia e investigación con más de mil elementos nuevos y la implementación de tecnología de punta. (Por Arturo García Caudillo)