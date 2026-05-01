Ana Belén es una cantante y actriz española considerada una de las figuras más importantes de la cultura iberoamericana.

Con una trayectoria de varias décadas, ha destacado tanto en la música como en el cine y el teatro.

Su estilo combina canción de autor, pop y balada, con interpretaciones elegantes y de gran sensibilidad.

Además de su faceta artística, ha sido reconocida por su compromiso social y cultural.

Junto a Víctor Manuel formó una de las parejas más emblemáticas de la música española.

Su legado la mantiene como referente de la música en español.