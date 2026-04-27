La Unidad Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con quemaduras del Hospital Civil de Guadalajara, atiene un promedio 300 pacientes al año, explica su titular, José David Medina Preciado.

“La gran mayoría o el grupo más frecuentemente afectado son los niños entre uno y cuatro años de edad, que son los niños que se supone están, en la etapa de pues que más están al cuidado de la mamá, de la abuelita, de la tía, de un familiar. Arriba del 50% de los pacientes que nosotros atendemos están en este grupo de edad”.

Cabe destacar que las quemaduras están entre las primeras tres causas de muerte en la población infantil.

La causa principal son líquidos calientes. (Por Gricelda Torres Zambrano)