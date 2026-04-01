El Cirque du Soleil anunció su regreso a México con el espectáculo “ECHO”, que llegará a Guadalajara del 9 de octubre al 1 de noviembre, como parte de una gira que también incluye Querétaro y la Ciudad de México.

La producción, promovida por Ocesa, presenta una historia sobre la relación entre humanos, animales y naturaleza, con un escenario dominado por un cubo gigante.

La trama sigue a una joven que descubre cómo sus acciones influyen en el entorno.

Los boletos ya están disponibles para miembros del club del circo; la preventa Banamex será el 30 de abril y la venta general iniciará el 1 de mayo. (Por Pilar Gutiérrez)