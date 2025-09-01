En el 2025 el IMSS realizó la mayor adquisición de equipo médico de alta tecnología realizada en años recientes, acción que permitirá sustituir equipos que habían rebasado su vida útil y fortalecer la capacidad diagnóstica en 27 Unidades de Medicina Familiar y 96 hospitales de 26 estados del país, cuya inversión fue de mil 747 millones de pesos informa el director general del instituto, Zoé Robledo.

Destacó que en total se adquirieron 123 equipos de última generación: 67 mastógrafos, 42 tomógrafos, 12 resonancias magnéticas y dos angiógrafos pediátricos.

Estos equipos estarán en operación a partir del 30 de abril.