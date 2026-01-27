A tan solo unos metros de donde se encuentra instalada una base militar, cerca de una treintena de sujetos fuertemente armados del Cártel Jalisco Nueva Generación, emboscaron a elementos de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

La ofensiva criminal fue perpetrada por la célula delictiva, en la localidad de Palos Marías, de esa zona de Michoacán, colindante con el estado de Colima.

El ataque fue repelido por los comunitarios, a quienes el Ejército Mexicano les negó el apoyo para contener y combatir a esa organización criminal.