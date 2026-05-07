Tras su paso por La Casa de los Famosos, el creador de contenido Abelito vive un momento de intensa actividad profesional, con una agenda llena de proyectos, entre ellos el estreno de un nuevo programa de televisión, según compartió en entrevista con Notisistema.

“Viene también lo de Mi Abelito de la guarda, que es una serie de un ángel que baja del cielo a tratar de ser milagros a la gente, siempre la estoy regando por al final por obra divina se concede el milagro, está lo del mundial, que justamente vamos estar dando color, se vienen ahí unas peliculitas que me llena de mucha ilusión, pero ya luego hablaremos de eso”.

Abelito aseguró que ha logrado mantenerse vigente gracias a la conexión que generó con el público durante su participación en el reality. (Por Katia Plascencia Muciño)