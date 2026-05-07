La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Competitividad del Congreso estatal para presentar estrategias, convocatorias y apoyos dirigidos al sector productivo durante 2026.

En el encuentro participaron diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas, quienes coincidieron en fortalecer la colaboración para impulsar la competitividad, generar empleo de calidad y acercar apoyos y herramientas tecnológicas a pequeños negocios de Jalisco.

Las autoridades acordaron mantener coordinación permanente en temas económicos para que las acciones se traduzcan en beneficios directos para las familias jaliscienses y el crecimiento económico del estado.