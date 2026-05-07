La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Competitividad del Congreso estatal para presentar estrategias, convocatorias y apoyos dirigidos al sector productivo durante 2026.
En el encuentro participaron diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas, quienes coincidieron en fortalecer la colaboración para impulsar la competitividad, generar empleo de calidad y acercar apoyos y herramientas tecnológicas a pequeños negocios de Jalisco.
Las autoridades acordaron mantener coordinación permanente en temas económicos para que las acciones se traduzcan en beneficios directos para las familias jaliscienses y el crecimiento económico del estado.
SEDECO y Congreso de Jalisco acuerdan impulsar competitividad
La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Competitividad del Congreso estatal para presentar estrategias, convocatorias y apoyos dirigidos al sector productivo durante 2026.