El patinador jalisciense sobre hielo, Donovan Carrillo Suazo ganó la medalla de bronce, con un total de 222.36 puntos y clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, en las competencias de patinaje artístico varonil del Clasificatorio Olímpico Beijing 2025, que se realiza en China. El atleta neutral Petr Gumennik, obtuvo el primer lugar y Hyungyeom Kim de Corea del Sur, se quedó con la plata.

Con este resultado, Donovan Carrillo vivirá su segunda cita olímpica, luego de su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, en los que hizo historia para México al conseguir su pase a la gran final y concluir en el lugar 22, el mejor resultado para un patinador nacional hasta el momento. (Por Manuel Trujillo Soriano)