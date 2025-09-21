Chivas cayó al socavón que cavó al inicio del torneo al ser goleado en casa 3-0 por el Toluca con tantos de Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega. El entrenador del Rebaño, Gabriel Milito, dijo que fue una derrota merecida y que ya se le acabó el crédito a su equipo.

“Hay que aceptar esta dura derrota y eso aceptarla, veníamos de haber hecho dos partidos buenos, creo que llegamos bien al partido desde todos los puntos de vista, pero claro los goles condicionan deforman el trámite del partido y un poco nos pasó que nos pasó en otras derrotas si bien la de hoy considero que fue una derrota merecida que no tuvo nada que ver con otras derrotas donde sí pudimos empatar o incluso ganar, claro al final nuestro crédito en cuanto concesiones ya se acabó”.

Por su parte el timonel de los Diablos, Antonio Mohamed, dijo que el techo para su equipo aún está lejos.

“La sensaciones son buenísimas hicimos un planteo el cual salió como lo planificamos, creo que fuimos justos ganadores. Con respecto a la afición que sigan confiando en este grupo que el techo aún lo tenemos lejos, vamos a seguir creciendo”.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores por expulsión de Fernando el “Oso” González de Chivas y Bruno Méndez por los Choriceros. (Por Manuel Trujillo Soriano)