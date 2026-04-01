Con récord de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, el keniano John Korir logró este lunes su segunda victoria consecutiva en el maratón de Boston, con un esprint devastador en los últimos metros que le valió su cuarto triunfo consecutivo en maratones y el primer lugar en la edición 130 del Maratón de Bostoniano.

El vigente campeón en la ciudad estadounidense, de 29 años, esperó el momento oportuno antes de distanciarse del etíope Milkesa Mengesha para apretar el paso a diez kilómetros de la meta y pulverizó el anterior récord del recorrido, que era 2 horas, 3 minutos y 2 segundos establecido por Geoffrey Mutai en el 2011.

En femenil, la también keniana, Shanon Lokedi revalidó su título con tiempo de 2 horas, 18 minutos y 51. Participaron en total más de 30 mil corredores procedentes de 130 países. (Por Manuel Trujillo Soriano)