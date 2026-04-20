Un cráneo humano fue localizado en una jardinera de la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, luego de que testigos reportaran al 911 que una persona lo habría arrojado en la vía pública.

El hallazgo ocurrió en el cruce de avenida Guadalupe y la calle Escultores, donde policías municipales y personal de servicios médicos confirmaron que se trataba de restos óseos humanos.

De acuerdo con los primeros reportes, el cráneo se encontraba fragmentado en tres partes: Una de ellas dentro de la jardinera y las otras envueltas en una bolsa de plástico negra.

Las autoridades señalaron que el presunto responsable, un hombre en situación de calle, no fue localizado pese a los recorridos de búsqueda en la zona.

Elementos especializados realizaron la fijación de indicios y peritajes correspondientes, mientras que los restos fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su análisis.

La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación para determinar el origen del cráneo y su posible relación con algún caso de desaparición. (Por Edgar Flores Maciel)