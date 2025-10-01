El próximo lunes comenzarán a circular las primeras de cien unidades que se entregaron hace unos días para reforzar el transporte eléctrico urbano en la Zona Metropolitana, explica el director de SITEUR, Amilcar Arnoldo López Zepeda

“Empezaremos con la incorporación primero de la ruta uno, que nosotros le llamamos la ruta poniente que viene del Parque Rojo hacia a zona de Aviación y con el servicio del CUCBA, con esas dos rutas comenzaremos. Y esperamos una semana después empezar con ruta icatrp que es hacia Valle de los Molinos, nosotros atenderemos Hacienda Copala y Mirador del Bosque. Posteriormente vendrá la incorporación de tres rutas completas que sería la ruta tres o el parvial que se conoce como la ruta del Trolebús, Tetlán y ruta cinco que antes se conocía como ruta la ruta C98 hacia Los Castillos”.

Se espera que en noviembre opere el resto de las unidades. (Por Gricelda Torres Zambrano)