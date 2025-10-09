El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical Diecisiete-E se intensificó y dio origen a la tormenta tropical “Raymond”, localizada a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

Su circulación y desprendimientos nubosos provocarán lluvias fuertes a torrenciales, además de rachas intensas de viento y oleaje elevado en los estados del occidente y sur del país.

Se prevé que en las próximas horas corra en paralelo a las costas mexicanas del Pacífico, por lo que podría dejar afectaciones en Jalisco.