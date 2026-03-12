La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el llamado Plan B de Reforma Electoral, el cual prevé recortes presupuestales a las cámaras de diputados y senadores y a los congresos locales.

“Entonces, la propuesta la enviamos el lunes y tiene que ver con esto: tope máximo como un porcentaje de presupuesto, o de la población, o de lo que en este momento representa el promedio de lo que recibe cada diputado, pero que no haya diputados, 25 diputados y un presupuesto siete veces mayor que los otros. No se explica. Y luego, regidores que ganan más que la presidenta, aún, todavía”.

Además, aseguró que no es una derrota el rechazo del Pleno de la Cámara de Diputados a su propuesta original.

“El que no se haya aprobado no es una derrota. Yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario, la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo”. (Por Arturo García Caudillo)