La Fiscalía del Estado ha recibido 806 denuncias por vehículos incendiados durante los actos violentos registrados el 22 y 23 de febrero en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado, confirma el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

El funcionario explicó que la dependencia habilitó agencias especiales del Ministerio Público para facilitar que las víctimas presentaran sus querellas.

“Van 806 denuncias que hemos recibido de vehículos que fueron quemados en todo el Zona Metropolitana y en el interior del estado. Efectivamente se habilitaron algunas agencias de Ministerio Público para facilitar a las víctimas, a los ofendidos de estos hechos que presenten sus respectivas denuncias, pero van 806”.

Además, la Fiscalía informó que también se han presentado 38 denuncias por inmuebles que resultaron vandalizados o incendiados en el mismo periodo. (Por Edgar Flores Maciel)