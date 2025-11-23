Tarde de contrastes fue la que se vivió hoy en la plaza de toros de Nuevo Progreso de Guadalajara. El matador español Juan Ortega se convirtió en el máximo triunfador al cortar en oreja, sin embargo lo mejor de su actuación estuvo con el primer toro de su lote, una faena apoteósica que sencillamente puso a la afición Tapatía de pie. Con temple, clase y mucho arte, el ibérico se echó a la bolsa al público de Guadalajara.

Para el queretano Diego San Román fue una tarde compleja. Con su segundo toro que prometía, el actual triunfador de Guadalajara nada pudo hacer debido a que previo a iniciar con su faena de muleta el toro se partió un pitón. Éstas fueron sus impresiones.

“Dios, no, por algo pasan las cosas y así es esto; me voy con un mal sabor de boca porque la gente venía con ganas de gritar y de sentir y, bueno, ni hablar”.

Mientras tanto Diego Silveti tuvo una buena actuación con el que abrió Plaza, sin embargo lidió con un lote débil con el que no pudo concretar triunfo. (Por Edgar Flores)