Tigres derrotó 1-0 al América con solitario gol de Diana Ordoñez en el juego de vuelta de la final del Torneo de Apertura 2025 y con un marcador global de 4-3 consiguió su título numero 7 en la Liga MX Femenil, para consagrarse como el máximo ganador de esta Liga.

Le sigue Monterrey con 4 coronas, América y Chivas con 2 estrellas y Pachuca con 1. En tanto que Las Aguilas suman 5 sub-campeonatos en las 7 finales que han disputado y es el equipo más perdedor de finales de la Liga Femenil. (Por Manuel Trujillo Soriano)