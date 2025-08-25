La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó como una “victoria histórica” la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Acompañada por el director de la DEA, Terry Cole, y fiscales federales en Nueva York, Bondi aseguró que el capo de 78 años “morirá en una prisión federal” tras confesar una vida dedicada al narcotráfico, violencia extrema y corrupción.

“Landmark victory for de Department of Justice, our law enforcement partners… “Victoria histórica para el Departamento de Justicia, nuestros aliados en las fuerzas del orden y los Estados Unidos de América. Como ya saben, el capo de la droga Ismael Zambada García, también conocido como “El Mayo”, ha confesado una vida de delincuencia al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo incansable de nuestros fiscales y agentes federales, El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense… He will die in a US Federal Prison where he belongs”.

La funcionaria resaltó que bajo el mando del capo, el cártel expandió el tráfico de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, lo que causó miles de muertes.

Afirmó que el caso derrumba el mito de que los jefes de cárteles son intocables y ejemplifica el modelo de desmantelamiento global contra estas organizaciones.

Según los fiscales, el Cártel de Sinaloa “está decapitado” tras este golpe.